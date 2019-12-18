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برلماني أوكراني: أوكرانيا وقعت عقدا مع مصر لتوريد طائرات غير موجودة

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برلماني أوكراني: أوكرانيا وقعت عقدا مع مصر لتوريد طائرات غير موجودة
Sputnik
أنتونوف-178
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أعلن النائب في البرلماني الأوكراني ألكسندر دوبينسكي أن أوكرانيا لا تستطيع تنفيذ عقود وقعتها مع بعض الدول لتوريد طائرات "أنتونوف-178".

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وأشار النائب إلى أن بين هذه الدول هي مصر وبيرو وكازاخستان، مشيرا إلى العقد الذي وقعته أوكرانيا مع بيرو على توريد طائرة من طراز "أن-178" بلغ نحو 65 مليون دولار.

وكشف النائب الأوكراني أن أوكرانيا لا تستطيع تنفيذ هذا العقد لعدم وجود طائرة من هذا الطراز بحوزة شركة "أنتونوف" المصنعة للطائرات.

وقال النائب إن هذه ليست المرة الأولى التي وقعت فيها أوكرانيا صفقة بيع طائرات لا وجود لها، مشيرا إلى أن أوكرانيا كانت قد وقعت صفقات من هذا النوع مع بلدان أخرى منها كازاخستان ومصر وتركمانيا.

وأضاف النائب أن المطلوب، حتى يتم تصدير طائرة من طراز "أن-178" إلى الدولة الأجنبية، استبدال مواد تم استيرادها من روسيا لصنع الطائرة بمواد محلية الصنع، وهي غير موجودة.

واتخذت أوكرانيا طائرة "أن-158" التي صنعت في زمن الاتحاد السوفيتي أساسا لصنع طائرة "أن-178" وهي طائرة نقل يفترض أن تستطيع حمل 18 طنا من الحمولات العسكرية وغيرها. وتمت صناعة نسختين من هذه الطائرة حتى الآن إحداهما نسخة تجريبية.

المصدر: نوفوستي

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