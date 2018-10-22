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وقف إنتاج طائرات الركاب "أنتونوف" في روسيا

العلوم والتكنولوجيا

وقف إنتاج طائرات الركاب
Dadmore.livejournal.com
طائرة الركاب "أن - 148"
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انتهى مصنع "فورونيج" الروسي للطائرات من إنتاج آخر طائرة ركاب من طراز "أن-148" في إطار اتفاقية إنتاج 15 طائرة نقل من هذا النوع، وقعها المصنع مع وزارة الدفاع الروسية.

وقامت الطائرة بأول رحلة جوية لها، في 17 أكتوبر الجاري. وقد تم توقيع اتفاقية تسليم 15 طائرة لوزارة الدفاع الروسية عام 2013 بقيمة 18.43 مليار روبل (نحو 300 مليون دولار).

واشترطت الاتفاقية آنذاك أن يسلم المصنع لوزارة الدفاع طائرة واحدة عام 2013 وطائرتين في كل من 2014 و2015، و3 طائرات في كل من 2016 و2017، وبقية الطائرات عام 2018.

vk.com/antonov_148
طائرة الركاب "أن - 148"
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وتعد طائرة النقل "أن-148" التي أنتجت بطلب من وزارة الدفاع الروسية، آخر طائرة تنتجها روسيا لأسطول "أنتونوف"، مع العلم أن مكتب "أنتونوف" للتصاميم يقع في مدينة دنيبر بأوكرانيا التي رفضت إمداد مصنع "فورونيج" الروسي للطائرات بقطع الغيار.

يذكر أن العدد الإجمالي لطائرات الركاب "أن-148" التي أنتجت في روسيا وأوكرانيا بلغ 48 طائرة، بما في ذلك 12 طائرة أنتجت في أوكرانيا.

المصدر: سلاح روسيا

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