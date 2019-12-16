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ترامب: سأشعر بخيبة أمل إن قامت كوريا الشمالية بتصاميم جديدة

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ترامب: سأشعر بخيبة أمل إن قامت كوريا الشمالية بتصاميم جديدة
Reuters KEVIN LAMARQUE
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صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه سيشعر بـ "خيبة أمل" في حال تبين أن كوريا الشمالية تقوم بأعمال تصميم جديدة في المجال النووي.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الاثنين: "سأشعر بخيبة أمل إذا كانوا يعملون على شيء ما. وإن كان الأمر كذلك، فإننا سنتعامل مع الوضع".

وأضاف أن الولايات المتحدة تتابع أنشطة كوريا الشمالية عن كثب.

وكانت وسائل إعلام كوريا الشمالية قد أعلنت، يوم 8 ديسمبر الجاري، عن تجارب ناجحة في إحدى المنشآت. ويعتقد أنه تم هناك اختبار محرك صاروخي، وهذه كانت أول تجربة من نوعها منذ بدء المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في العام الماضي.

وعقب التجربة، حذر ترامب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون من أنه "قد يخسر كل شيء" في حال قيامه بأي "أعمال عدائية".

وكانت واشنطن وبيونغ يانغ قد دخلتا في أول مفاوضات لها حول نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية في أعقاب القمة الأولى لترامب وكيم العام الماضي، لكن المفاوضات تعثرت في الفترة الأخيرة.

المصدر: تاس

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