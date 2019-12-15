أثينا: رئيس الوزراء اليوناني سيزور موسكو

أعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم الأحد، أن رئيس وزراء بلاده، كيرياكوس ميتسوتاكيس، سيزور روسيا.

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وفي كلمة ألقاها في البرلمان في إطار مناقشة ميزانية اليونان للعام 2020، تطرق الوزير إلى موضوع تعاون بلاده مع روسيا والولايات المتحدة والصين ودول أخرى عدة، قائلا: "في إطار إعادة تفعيل علاقاتنا مع روسيا، توجهت إلى موسكو والتقيت السيد (وزير الخارجية سيرغي) لافروف، فهو سيزور أثينا، أما رئيس الوزراء (اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس) فسيزور موسكو".

ولم يتمكن المكتب الإعلامي للخارجية اليونانية من أن يوضح، في اتصال مع وكالة "تاس" الروسية، موعد زيارة ميتسوتاكيس للعاصمة الروسية.

وكان لافروف جدد، في ختام محادثات أجراها مع نظيره اليوناني في موسكو، في نوفمبر الماضي، دعوته إلى رئيس الوزراء اليوناني لزيارة روسيا لحضور احتفالات 9 مايو 2020، بمناسبة الذكرى الـ 75 للنصر على ألمانيا النازية.

من جانبه، دعا دندياس لافروف لزيارة اليونان في المستقبل القريب، وصرح الوزير الروسي بأنه قبل هذه الدعوة، موضحا أن موعد زيارته سيتم تحديده لاحقا عبر تنسيق بين وزارتي الخارجية.

وفي يوليو 2018، قررت الحكومة اليونانية طرد دبلوماسيين روسيين ومنع اثنين آخرين من دخول أراضي البلاد، بتهمة "تدخلهم في شؤون اليونان وتقويض أمنها القومي". واتخذت روسيا إجراءات مماثلة ردا على خطوة اليونان. وكان لافروف ألغى، على هذه الخلفية، زيارته المخطط لها إلى أثينا.

وكان دندياس، أثناء زيارته لموسكو في نوفمبر، دعا كلا من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية، سيرغي لافروف، إلى زيارة اليونان في العام 2021 للمشاركة في الاحتفالات بمناسبة مرور 200 عام على بدء الثورة اليونانية على الحكم العثماني.

المصدر: تاس