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رئيس أرمينيا يشكر مجلس الشيوخ الأمريكي على قراره الاعتراف بإبادة الأرمن

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رئيس أرمينيا يشكر مجلس الشيوخ الأمريكي على قراره الاعتراف بإبادة الأرمن
AFP STR / POOL
الرئيس الأرمني أرمين سركيسيان
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قدم الرئيس الأرمني، أرمين سركيسيان، الشكر لمجلس الشيوخ الأمريكي على قراره الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن زمن الإمبراطورية العثمانية عام 1915.

ووجه الرئيس سركيسيان، اليوم الجمعة، رسالة إلى رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، وزعيم الأقلية الديمقراطية، تشاك شومر، والسيناتورين روبرت منينديز وتيد كروز، قال فيها: "أود أن أعرب عن امتناني الشديد لكم ولجميع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على تبنيكم بالإجماع قرارا حول الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن".

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وأضاف الرئيس الأرمني أن ذلك يعتبر "خطوة قوية تهدف إلى منع وقوع فظائع وجرائم ضد الإنسانية في المستقبل".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد تبنى يوم الخميس 12 ديسمبر قرارا، اعترف فيه بالإبادة الجماعية للأرمن في الإمبراطورية العثمانية عام 1915، ما أثار انتقادات شديدة من قبل تركيا التي ترفض اعتبار الاضطهادات ضد الأرمن في العهد العثماني إبادة جماعية.

المصدر: نوفوستي

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