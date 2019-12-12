تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، قرارا ينص على الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن في الإمبراطورية العثمانية عام 1915.

وقال السيناتور الديمقراطي روبرت منينديز، اليوم الخميس: "تبنينا للتو قرارا حول إبادة الأرمن... ومن المناسب لمجلس الشيوخ أن يقف إلى الجانب الصحيح من التاريخ من خلال القيام بذلك"، مضيفا أن تبني القرار تم "تكريما لحقيقة إبادة الأرمن".

وسبق لمجلس النواب الأمريكي أن تبنى، في نهاية أكتوبر الماضي، قرارا حول الاعتراف بإبادة الأرمن في العهد العثماني، بـ 405 أصوات مقابل 11 صوتا.

يذكر أن أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ عرقلوا تبني القرار حول الاعتراف بإبادة الأرمن ثلاث مرات في وقت سابق، محذرين من أن هذا القرار سيعقد العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وجدير بالذكر أن تركيا ترفض اعتبار الاضطهادات ضد الأرمن، والتي حصدت أرواح نحو 1.5 مليون شخص في العهد العثماني إبادة جماعية، وتعارض بشدة محاولات اعتراف الدول الأخرى بالإبادة.

المصدر: وكالات