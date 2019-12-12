 
مباشر

مجلس الشيوخ الأمريكي يعترف بإبادة الأرمن في الإمبراطورية العثمانية

أخبار العالم

مجلس الشيوخ الأمريكي يعترف بإبادة الأرمن في الإمبراطورية العثمانية
AFP SAUL LOEB
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mvyt

تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، قرارا ينص على الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن في الإمبراطورية العثمانية عام 1915.

وقال السيناتور الديمقراطي روبرت منينديز، اليوم الخميس: "تبنينا للتو قرارا حول إبادة الأرمن... ومن المناسب لمجلس الشيوخ أن يقف إلى الجانب الصحيح من التاريخ من خلال القيام بذلك"، مضيفا أن تبني القرار تم "تكريما لحقيقة إبادة الأرمن".

وسبق لمجلس النواب الأمريكي أن تبنى، في نهاية أكتوبر الماضي، قرارا حول الاعتراف بإبادة الأرمن في العهد العثماني، بـ 405 أصوات مقابل 11 صوتا.

يذكر أن أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ عرقلوا تبني القرار حول الاعتراف بإبادة الأرمن ثلاث مرات في وقت سابق، محذرين من أن هذا القرار سيعقد العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وجدير بالذكر أن تركيا ترفض اعتبار الاضطهادات ضد الأرمن، والتي حصدت أرواح نحو 1.5 مليون شخص في العهد العثماني إبادة جماعية، وتعارض بشدة محاولات اعتراف الدول الأخرى بالإبادة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

موقف محرج لمترجم أخطأ أمام يورغن كلوب