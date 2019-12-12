النتائج الأولية تشير إلى فوز "المحافظين" في الانتخابات البريطانية

أظهرت استطلاعات الرأي فوز حزب المحافظين بقيادة، بوريس جونسون، في الانتخابات البرلمانية التي جرت الخميس في بريطانيا.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن النتائج الأولية تشير إلى فوز المحافظين بعد الحصول على 368 مقعدا، كما أشارت إلى حصول حزب العمال على 191 مقعدا.

وتوجه البريطانيون، اليوم الخميس، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، والتي أظهرت جميع استطلاعات الرأي الرئيسة فوز حزب المحافظين فيها بقيادة جونسون، على الرغم من أن استطلاعات الرأي أخطأت في استفتاء عام 2016.

ومن المنتظر أن تمهد هذه الانتخابات الطريق إما أمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عهد رئيس الوزراء بوريس جونسون، وإما ستدفع البلاد نحو استفتاء جديد قد يؤدي في النهاية إلى التراجع عن قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وكان جونسون دعا، بعد الفشل في إتمام "بريكست" بحلول 31 أكتوبر، إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة لكسر ما وصفه بـ "الشلل السياسي" الذي عرقل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهز الثقة في الاقتصاد، وهو يخوض هذه الانتخابات تحت شعار "إتمام بريكست"، متعهدا بوضع نهاية لحالة الجمود القائمة وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والشرطة، فيما تعهد خصمه الرئيس، جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال، بزيادة الإنفاق العام وتأميم الخدمات الرئيسة وفرض ضرائب على الأغنياء وإجراء استفتاء آخر على "بريكست".

المصدر: وكالات