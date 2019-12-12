نتنياهو يتخلى عن جميع مناصبه الوزارية باستثناء رئاسة الوزراء

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، الهيئة العليا للكنيست أنه سيستقيل من جميع مناصبه الوزارية، باستثناء منصب رئيس الوزراء.

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يأتي ذلك، بعدما قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إنه سيدعم العفو عن نتنياهو مقابل أن يتنازل عن حياته السياسية.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست بشكل نهائي، اليوم الخميس، على قانون حل الكنيست الثاني والعشرين، حيث صوت 94 نائبا مع القانون، من دون أي معارض.

أما قانون الانتخابات للكنيست الثالث والعشرين، فقد صوت لصالحه 96 نائبا، فيما صوت 7 نواب من الكنيست ضده.

وبدأ نتنياهو مطلع ديسمبر سباقا مع الزمن، للحصول على حصانة دبلوماسية من الكنيست، بعدما قدم مستشار الحكومة القضائي إلى رئيس الكنيست لوائح الاتهام ضده.

ويمنح القانون رئيس الوزراء مهلة 30 يوما، للحصول على حصانة، في وقت أعلن فيه المستشار القضائي الإسرائيلي، أفيخاي ماندلبليت، في نوفمبر الفائت، أن نتنياهو متهم بارتكاب مخالفات جنائية في ثلاث قضايا منفصلة، في قضية تعد الأولى في تاريخ إسرائيل حيث يمثل فيها رئيس حكومة على رأس مهامه أمام القضاء ويواجه لائحة اتهام جنائية.

المصدر: RT