الحكومة اليمنية ترحب بالعقوبات الأمريكية الجديدة على إيران

رحبت ‏الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، بفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على كيانات إيرانية، منها شركة طيران إيرانية اتهمتها واشنطن بـ"المساعدة في تهريب أسلحة إلى اليمن".

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وقال مجلس الوزراء اليمني في تغريدة على حسابه في "تويتر": "الحكومة اليمنية ترحب بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، بشأن فرض عقوبات على ثماني كيانات إيرانية ساعدت في تهريب الأسلحة من إيران إلى مليشيا الحوثي الانقلابية".

الحكومة اليمنية ترحب بالبيان الصادر عن وزاره الخارجية الأمريكية بشأن فرض عقوبات على ثماني كيانات إيرانية ساعدت في تهريب الأسلحة من إيران إلى مليشيا الحوثي الانقلابية.https://t.co/CxSxNrS9O8 — رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) 11 декабря 2019 г.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن في وقت سابق من أمس الأربعاء، فرض عقوبات بحق شركة نقل جوي إيرانية قال إنها "نقلت أسلحة إلى اليمن".

وأعلن بومبيو أن "الولايات المتحدة فرضت، اليوم الأربعاء، عقوبات على شركة الشحن والطيران الإيرانية بسبب نقل مساعدات فتاكة من إيران إلى اليمن ونشر أسلحة الدمار الشامل".

وأضاف أن واشنطن استهدفت ثلاثة من وكلاء المبيعات العامة لشركة "ماهان إير" الإيرانية "للدور الذي لعبته شركة الطيران هذه في انتشار أسلحة الدمار الشامل، وكذلك شبكة شحن إيرانية تشارك في تهريب المساعدات الفتاكة من إيران إلى اليمن".

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية عن توسيع العقوبات على إيران بعد ضم شركة طيران "ماهان" وأسطول طائراتها إلى القائمة.

المصدر: وكالات