شركة طيران إيرانية مستهدفة بعقوبات غربية تطلق رحلات مباشرة إلى فنزويلا

أطلقت شركة "ماهان" الإيرانية للطيران، الخاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية، رحلات جوية من طهران إلى فنزويلا.

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية اليوم الاثنين أن أول رحلة لـ"ماهان"، ثاني أكبر شركة طيران في البلاد، إلى فنزويلا ستغادر طهران غدا الثلاثاء، وستقل وفدا من وزارة الخارجية الإيرانية.

وفرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على الشركة الإيرانية في عام 2011 متهمة إياها بتقديم دعم إلى "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني" من خلال نقل قواته إلى سوريا. كما أدرجت ألمانيا وفرنسا أيضا الشركة على القائمة السوداء.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن هذا التطور يعكس تعزيز طهران وكاراكاس علاقاتهما في وجه العقوبات الأمريكية.

المصدر: أسوشيتد برس