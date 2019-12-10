اللجنة القضائية البرلمانية في النواب الأمريكي تتهم ترامب باستغلال السلطة وإعاقة عمل الكونغرس

أعلنت اللجنة القضائية البرلمانية في مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء، تقديم تهمتين لمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برلمانيا.

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وجاء هذا الإعلان، خلال مؤتمر صحفي لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ورؤساء اللجان القضائية، لإعلان لائحة الاتهام والخطوات التالية في محاكمة الرئيس الأمريكي نيابيا.

وأفاد مراسل RT بأن الاتهامات شملت إساءة استغلال السلطة وإعاقة عمل الكونغرس.

House Intelligence Chair Adam Schiff: "We stand here today because the president's continuing abuse of his power has left us no choice." https://t.co/Fei99DCtx8pic.twitter.com/EPPiMk62Ue — CBS News (@CBSNews) December 10, 2019

وكان ترامب قال الشهر الفائت، إنه يريد محاكمة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

ويتمحور التحقيق الرامي إلى عزل ترامب حول مكالمة هاتفية تمت بينه والرئيس الأوكراني الصيف الماضي، حيث يسعى الديمقراطيون إلى إثبات أن ترامب ربط تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار بحصوله على تعهد منها بفتح تحقيق مع جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، وابنه هانتر الذي شغل سابقا منصب عضو في مجلس إدارة شركة نفطية أوكرانية.

المصدر: RT