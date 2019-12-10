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مهاتير يتعهد بترك رئاسة وزراء ماليزيا لأنور لكن ليس قبل قمة "أبك"

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مهاتير يتعهد بترك رئاسة وزراء ماليزيا لأنور لكن ليس قبل قمة
Reuters LIM HUEY TENG
مهاتير محمد
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تعهد رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، بتسليم السلطة لخلفه أنور إبراهيم، بعد انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبك"، التي ستستضيفها ماليزيا في نوفمبر.

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وقال مهاتير لوكالة "رويترز": "قطعت وعدا بتسليم السلطة وسأفعل، وبقبول ذلك فكرت في أن التغيير قبل قمة "أبك" مباشرة سيعطل الأمور"، مضيفا: "ما يعنيني بالأمر، هو أنني سأتنحى وأسلم أنور السلطة... إذا كان الناس لا يريدونه فهذا شأنهم".

ورد مهاتير على سؤال عما إذا كان تسليم السلطة سيتم في ديسمبر عام 2020 قائلا: "سنبحث ذلك عندما يحين وقته".

وانتخب مهايتر ذو الـ94 عاما، رئيسا لحكومة ائتلافية سنة 2018، فيما يقود أنور البالغ 72 عاما أكبر حزب في البلاد.

وسجن أنور مرتين في قضيتين مختلفتين تتعلقان باللواط والفساد ويقول إن الاتهامات ذات دوافع سياسية.

ونفى أنور الأسبوع الماضي مزاعم جديدة من مساعد سابق له عن أنه حاول إجباره على ممارسة الجنس معه ووصف أنور الاتهامات بأنها "السياسة في أسوأ صورها".

ومن المقرر أن تعقد قمة الأسبوع المقبل في كوالالمبور ستضم زعماء إيران وباكستان وتركيا ودولا إسلامية أخرى ستبحث ما يتعرض له المسلمون من قمع في بعض الدول.

المصدر: "رويترز"

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