دان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تقديم جائزة نوبل في الأدب لعام 2019 للكاتب بيتر هاندكه بسبب موقفه من الحرب في يوغوسلافيا السابقة في التسعينات.

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وسيتم تقديم جوائز نوبل لعام 2019 في الأدب والفيزياء والكيمياء وعلم وظائف الأعضاء والطب في ستوكهولم اليوم الثلاثاء، وسيتم منح جائزة نوبل للسلام في أوسلو في نفس اليوم.

وقال أردوغان في نداء بمناسبة يوم حقوق الإنسان الذي يتم الاحتفال به في 10 ديسمبر، إن "تقديم جائزة نوبل في الأدب في يوم حقوق الإنسان إلى عنصري ينكر الإبادة الجماعية في البوسنة والهرسك ويدافع عن مجرمي الحرب ليس أكثر من مكافأة لمنتهكي حقوق الإنسان. إن المجتمع الدولي الذي لم يسمع صراخ ملايين الناس في سوريا المجاورة لمدة 9 سنوات، وجه أكبر ضربة للقيم المدرجة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

والكاتب النمساوي الذي انتقد أردوغان منحه جائزة نوبل يزور صربيا وكوسوفو وميتوهيا كل عام تقريبا، ويتواصل مع السكان المحليين ويقوم بأعمال إنسانية. وفي مارس 2004، وقع هاندكه نداء دفاعا عن الرئيس السابق لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، سلوبودان ميلوسوفيتش، وفي عام 2005 زاره في سجن لاهاي.

ووفقا لخبراء، سقط في سريبرينيتسا في يوليو 1995، نتيجة لعملية قام بها الجيش الصربي في البوسنة بقيادة الجنرال راتكو ملاديتش، حوالي 8 آلاف مسلم، وتم تهجير 30 ألف امرأة وطفل. وأصبح حصار هذه المدينة وعمليات الإعدام اللاحقة للسكان الذكور من أكثر حلقات الحرب دموية في البوسنة والهرسك بين عامي 1992-1995.

وصنفت المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ومحكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة هذه الأحداث على أنها إبادة جماعية.

المصدر: نوفوستي