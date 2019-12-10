 
مباشر
عاجل
وفاة عمدة موسكو السابق يوري لوجكوف عن عمر يناهز 84 عاما

مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار في أحد مستشفيات مدينة أوسترافا شرق التشيك

أخبار العالم

مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار في أحد مستشفيات مدينة أوسترافا شرق التشيك
Reuters LUKAS KABON
موقع إطلاق النار في أوسترافا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mvcl

قتل 6 أشخاص، الثلاثاء، بإطلاق نار وقع في أحد مستشفيات مدينة أوسترافا شرق جمهورية التشيك.

وقالت الشرطة في بيان إن "مهاجما قتل بالرصاص 4 أشخاص وأصاب اثنين بجروح خطيرة في مستشفى بمدينة أوسترافا في شرق جمهورية التشيك يوم الثلاثاء"، مضيفة عبر "تويتر" أنها تبحث عن المشتبه به في إطلاق النار.

وفي وقت لاحق، أعلن وزير الصحة التشيكي، ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار في مستشفى أوسترافا إلى 6 قتلى.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لائحة رسوم على المصلين أمام مسجد في اليمن.. ما قصتها؟