قتل 6 أشخاص، الثلاثاء، بإطلاق نار وقع في أحد مستشفيات مدينة أوسترافا شرق جمهورية التشيك.

وقالت الشرطة في بيان إن "مهاجما قتل بالرصاص 4 أشخاص وأصاب اثنين بجروح خطيرة في مستشفى بمدينة أوسترافا في شرق جمهورية التشيك يوم الثلاثاء"، مضيفة عبر "تويتر" أنها تبحث عن المشتبه به في إطلاق النار.

وفي وقت لاحق، أعلن وزير الصحة التشيكي، ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار في مستشفى أوسترافا إلى 6 قتلى.

المصدر: رويترز