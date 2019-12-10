دبابة "ميركافا" تعطل مناورات إسرائيلية قرب حدود لبنان

أمرت القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، بوقف جميع التدريبات العسكرية، إثر حادث انقلاب دبابة "ميركافا" الاثنين، خلال تدريبات قرب الحدود اللبنانية.

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وقال الجيش الإسرائيلي، إنه "لم تقع إصابات نتيجة انقلاب الدبابة في حفرة كثيفة الأشجار، أثناء جولة تدريب ممطرة في شمال إسرائيل"، مشيرا إلى أنه "تم سحب الطاقم، وهو من اللواء 188 المدرع، من الدبابة سالما".

من جهته، أمر قائد القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي اللواء أمير برعام، بوقف جميع التدريبات في المنطقة الشمالية، وإطلاق تحقيق في الحادث.

من الجدير ذكره، أنه في سبتمبر 2017، قتل جنديان إسرائيليان وأصيب 4 آخرون بجروح عندما انقلبت مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع التي كانوا يستقلونها خلال مناورات تدريب في وقت متأخر من الليل في مرتفعات الجولان المحتلة، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى إرجاء عدد من التدريبات والحظر مؤقتا على الجنود قيادة مدافع متحركة بعد حلول الظلام.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل