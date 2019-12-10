زيلينسكي عن بوتين: لديه "ميكانيكا حيوية مختلفة" والتفاوض معه صعب

بعد أول لقاء بينهما، وصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأن لديه "ميكانيكا حيوية مختلفة"، مضيفا أن المباحثات كانت صعبة وانتهت بـ"التعادل".

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وقال زيلينسكي للصحفيين في أعقاب اجتماع عقده مع بوتين في إطار قمة رباعية النورماندي في باريس أمس الاثنين: "كانت هناك بعض التنازلات.. لا أدري من تغلب على من، والأحرى بنا أن نتحلى باللهجة الدبلوماسية الآن، لا نزال في بداية الحوار. دعونا نقول إنه تعادل حتى الآن".

وأشار زيلينسكي إلى أن الاجتماع استغرق أكثر مما كان مخططا له، وقال: "لقد خصص للقاء 20 دقيقة لكنه استغرق نحو ساعة، وجرى على مرحلتين، الأولى اجتماع بحضور أعضاء الوفدين والثانية لقاء على انفراد. هل يمكننا التوافق؟ إنه أمر صعب لكن عشنا اليوم لحظات توصلنا فيها إلى نوع من التوافق حول بعض المسائل".

ولفت زيلينسكي إلى أن هناك اختلافا بينه وبين بوتين في طريقة التفاوض، وقال:

كل مسألة يحللها (بوتين) بالتفصيل ونخوض في التسويات حول كل كلمة. هذا أمر صعب. أنا شخص مختلف، سريع، أسعى إلى تحقيق اتفاق على الفور. أما هو فالأمر مختلف، هناك ميكانيكا حيوية مختلفة. سنرى لاحقا ما إذا كان بمقدورنا أن نتفق بشكل عام، أما اليوم فكانت هناك بعض التنازلات، وشعرت بها.

زيلينسكي: المظاهرات التي تشهدها كييف انقلبت علينا

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واعتبر زيلينسكي أن الاحتجاجات التي شهدتها كييف على مدى اليومين الأخيرين، استغلها بوتين كورقة ضد أوكرانيا خلال المباحثات.

وفي إشارة إلى قيام آلاف من أنصار الأحزاب والقوى المعارضة بنصب خيام أمام القصر الرئاسي وسط كييف، في محاولة لمنع الرئيس من "الرضوخ لشروط بوتين" وإبرام اتفاقات "تناقض المصالح القومية الأوكرانية"، قال زيلينسكي:

أصارحكم أنه عندما كنت أتحدث اليوم متسائلا أين ترون التطرف، فنحن أناس طبيعيون ولا أحد يهدد أحدا، تحجج الجانب الروسي بهذه الأحداث والمظاهرات والصراخ لإثبات أنهم يخوضون حوارا صعبا مع أناس ليسوا بالبسطاء.. يبدو لي أن هذه الفعاليات تمثل ورقة وحجة ليست لصالحنا واليوم استخدمها رئيس روسيا.

في الوقت نفسه، اعتبر زيلينسكي أن القيام بمثل هذه الأعمال هو حق للشعب، وإن كان ذلك يسبب مشاكل له في أداء مهامه.

المصدر: "نوفوستي"