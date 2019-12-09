أول مصافحة بين بوتين وزيلينسكي

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في أول لقاء بين الرئيسين، وذلك في مستهل قمة "رباعية نورماندي" في باريس اليوم.

وأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس بوتين صافح نظيره الأوكراني قبل انطلاق المباحثات.

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وجدير بالذكر أن الرئيس بوتين أجرى عدة مكالمات هاتفية مع زيلينسكي منذ تولي الأخير منصبه هذا العام.

ويبجث الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في قصر الإليزيه آفاق تسوية النزاع في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، المستمر منذ 2014.

المصدر: وكالات