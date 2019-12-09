على خلفية حادثة فلوريدا.. بايدن يشن هجوما جديدا على ترامب والسعودية

انتقد المرشح الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة جو بايدن بشدة نهج البيت الأبيض الحالي تجاه السعودية، متعهدا بمراجعة العلاقات مع المملكة في حال انتخابه رئيسا.

وعلى خلفية الهجوم الذي نفذه عسكري سعودي في قاعدة بينساكولا بولاية فلوريدا، اتهم المتحدث باسم حملة بايدن، تي جي داكلو، في بيان اليوم الاثنين، إدارة الرئيس دونالد ترامب بـ"تحرير شيك على بياض" إلى المملكة كي "تتصرف بحصانة في جميع أنحاء العالم".

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وأكد البيان أن بايدن، في حال فوزه بالانتخابات، يعتزم "إعادة تقييم علاقاتنا مع السعودية للتحقق من أنها تتماشى تماما مع القيم والأولويات الأمريكية"، مبديا قناعة بايدن بضرورة أن "يأخذ التحقيق في هجوم فلوريدا مجراه".

ويعرف بايدن، نائب الرئيس في عهد باراك أوباما، بمواقفه الصارمة تجاه الرياض، وكان قد توعد المملكة ضمن حملته الانتخابية بـ"دفع ثمن" مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والمخالفات في حرب اليمن.

المصدر: رويترز