ضبط 76 مهاجرا غير نظامي غربي تركيا

احتجزت السلطات الأمنية التركية، الخميس الماضي، 76 مهاجرا غير نظامي في ولاية باليكسير غرب البلاد.

وقالت مصادر أمنية، لوكالة "الأناضول" الحكومية إن فرق قوات الدرك رصدت مجموعة من المهاجرين قرب قرية كوجوك كوي بقضاء آيفاجيك التابع للولاية.

وأفادت المصادر بأن فرق الدرك احتجزت 32 مهاجرا، 25 منهم يحملون جنسية الكونغو، و 7 سوريين، كما تم ضبط شخص يعتقد أنه مهرب للبشر.

وفي عملية منفصلة أوقفت فرق الدرك 44 مهاجرا غير نظامي يحملون الجنسية الأفغانية، بعد تلقيها بلاغا بوجودهم في قرية بوستانجي بولاية باليكسير، كما تم القبض على شخصين يشتبه بأنهما مهربا بشر.

وتقول تركيا إنها تواجه في السنوات الأخيرة تدفقا كبيرا من اللاجئين الذين تستقبل عدة آلاف منهم، بينهم 3.6 ألف سوري.

المصدر: الأناضول