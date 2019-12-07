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رويترز نقلا عن وزير الدفاع الأمريكي: لا أستطيع القول إن هجوم فلوريدا إرهابي وعلينا انتظار التحقيق

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رويترز نقلا عن وزير الدفاع الأمريكي: لا أستطيع القول إن هجوم فلوريدا إرهابي وعلينا انتظار التحقيق
AFP
قاعدة باتريك الجوية في ولاية فلوريدا الأمريكية التي تعرضت لهجوم مسلح نفذه مواطن سعودي
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صرح وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، بأنه لا يستطيع حتى الآن التأكيد أن إطلاق النار الذي نفذه طالب سعودي داخل قاعدة "باتريك" العسكرية في ولاية فلوريدا الجمعة، عمل إرهابي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن إسبر قوله خلال مشاركته في منتدى حول الأمني القومي عقد بولاية كاليفورنيا اليوم السبت: "لا يمكنني القول حاليا إنه عمل إرهابي".

وأشار إسبر إلى ضرورة انتظار نتائج التحقيق في الحادث قبل الخروج باستنتاجات.

المصدر: رويترز

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