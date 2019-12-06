زيلينسكي يزور دونباس قبل لقاء بوتين

وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى المناطق الخاضعة لقواته في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا اليوم الجمعة، ووقف دقيقة صمت على أرواح جنوده الذين قتلوا "دفاعا عن استقلال بلادهم".

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وهنأ زيلينسكي جيش بلاده بمناسبة "يوم القوات المسلحة"، كما زار المقر العملياتي للقوات المشتركة في مدينة تشاسوف يار بمقاطعة دونيتسك الخاضعة لسيطرة كييف.

وأكد الرئيس الأوكراني خلال زيارته أن الجيش هو الضامن لنجاح جميع المفاوضات الدبلوماسية، وهذا ما جعله يقابل الطواقم العسكرية قبل بدء المفاوضات الدولية للتسوية في دونباس.

وتأتي زيارة زيلينسكي قبل 3 أيام من لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في باريس يهدف لإعادة إحياء المفاوضات الخاصة بتسوية النزاع الأوكراني.

ومن المتوقع أن تركز مباحثات باريس التي ستجري في إطار رباعية "نورماندي"، على ما تتضمنه اتفاقات مينسك من وقف فوري لإطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة.

المصدر: وكالات