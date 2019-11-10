أوكرانيا تقصف أراضي دونيتسك الشعبية تزامنا مع سريان سحب القوات

قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد بـ218 قذيفة، رغم اتفاق الجانبين على سحب القوات والمعدات العسكرية عن خطوط التماس برعاية روسية أوروبية.

ونقلت وكالة "تاس" عن ممثل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار قوله: "خلال اليوم الماضي انتهكت القوات الأوكرانية وقف النار 18 مرة".

واستهدف القصف الأوكراني عدة بلدات وقرى ومراكز سكنية داخل الجمهورية وكذلك منطقة فصل القوات، بالمدفعية والهاون والأسلحة الرشاشة.

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق أفادت الأنباء بأن أوكرانيا وجمهورية دونيتسك، أكدتا استعدادهما للانسحاب من قطاع بوغدانوفكا - بيتروفسكويه.

ومع انسحاب القوات، تم إنجاز عملية فصل القوات وسحب المعدات الحربية في ثلاث مناطق هي زولوتوي، وبتروفسكي، وستانيتسا لوغانسكايا.

وفي 8 نوفمبر، أبلغ رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي رئيس بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن التنفيذ الناجح لعملية فصل القوات بالقرب من المركز السكني زولوتويه وأكد أن العملية أنجزت على الرغم من "صعوبة الوضع".

المصدر: لينتا رو