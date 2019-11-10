 
مباشر
عاجل
الدفاع التركية: مقتل 8 مدنيين بإحدى قرى تل أبيض السورية في هجوم بسيارة مفخخة

أوكرانيا تقصف أراضي دونيتسك الشعبية تزامنا مع سريان سحب القوات

أخبار العالم

أوكرانيا تقصف أراضي دونيتسك الشعبية تزامنا مع سريان سحب القوات
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mp0u

قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد بـ218 قذيفة، رغم اتفاق الجانبين على سحب القوات والمعدات العسكرية عن خطوط التماس برعاية روسية أوروبية.

ونقلت وكالة "تاس" عن ممثل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار قوله: "خلال اليوم الماضي انتهكت القوات الأوكرانية وقف النار 18 مرة".

واستهدف القصف الأوكراني عدة بلدات وقرى ومراكز سكنية داخل الجمهورية وكذلك منطقة فصل القوات، بالمدفعية والهاون والأسلحة الرشاشة.

إقرأ المزيد
زيلينسكي يكلّف باعتماد الجيش الأوكراني معايير الناتو في القيادة
زيلينسكي يكلّف باعتماد الجيش الأوكراني معايير الناتو في القيادة

وفي وقت سابق أفادت الأنباء بأن أوكرانيا وجمهورية دونيتسك، أكدتا استعدادهما للانسحاب من قطاع بوغدانوفكا - بيتروفسكويه.  

ومع  انسحاب القوات، تم إنجاز عملية فصل القوات وسحب المعدات الحربية في ثلاث مناطق هي زولوتوي، وبتروفسكي، وستانيتسا لوغانسكايا.

وفي 8 نوفمبر، أبلغ رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي رئيس بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن التنفيذ الناجح لعملية فصل القوات بالقرب من المركز السكني زولوتويه وأكد أن العملية أنجزت على الرغم من "صعوبة الوضع".

المصدر: لينتا رو

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا