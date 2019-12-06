لافروف وبيدرسن يؤكدان دعمهما لجهود اللجنة الدستورية السورية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن عمل اللجنة الدستورية السورية، والمقترحات اللازمة لرفد الإصلاح الدستوري في سوريا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف وبيدرسن التقيا على هامش مؤتمر "حوار البحر المتوسط" المنعقد في روما، حيث "تبادلا الآراء حول سير عمل اللجنة الدستورية استنادا إلى نتائج جولتين من اجتماعاتها في جنيف".

وأضافت أن الطرفين "أشارا إلى ضرورة المساهمة في إطلاق حوار مستدام ومثمر بين السوريين بعيدا عن أي تدخل خارجي وفرض قيود زمنية على عمل اللجنة، لصياغة اقتراحات موحدة تجمع عليها اللجنة حول الإصلاح الدستوري لتحظى بأوسع تأييد شعبي ممكن في البلاد".

كما بحث الجانبان التحضير لعقد "اجتماع دولي جديد حول سوريا بصيغة أستانا" يومي 10 و11 ديسمبر المقبل في عاصمة كازاخستان نور سلطان.

يذكر أن اللجنة الدستورية السورية قد بدأت أعمالها في 30 أكتوبر الماضي تحت رعاية الأمم المتحدة.

المصدر: RT