اعتبرت تركيا أن طرد اليونان السفير الليبي في أثينا على خلفية الاتفاق البحري الموقع بين حكومة "الوفاق الوطني" وتركيا، أمر مشين.

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وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، للصحفيين في تعليقات نقلها التلفزيون خلال زيارة إلى روما: "طرد السفير بسبب (الاتفاق) الذي وقعناه سلوك غير ناضج في الدبلوماسية. هذا أمر مشين".

وأعلن وزير الخارجية اليوناني اليوم الجمعة، أن السفير الليبي في أثينا سيتم طرده، وذلك على خلفية الاتفاق الموقع بين حكومة "الوفاق الوطني" وتركيا الخاص بمذكرة التعاون البحري.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس حسب "رويترز"، إن محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد، واصفا الاتفاق الليبي التركي بأنه "انتهاك سافر للقانون الدولي".

وقال دندياس في مقابلة مع القناة التلفزيونية "سكاي": "إذا لم يعطنا [السفير الليبي في أثينا] نص الاتفاق حتى يوم الجمعة، سنعلنه شخصا غير مرغوب فيه وسيغادر".

وأضاف: "تسعى تركيا إلى تصوير أن الجزر ليس لديها جرف قاري، وتعمل على ذلك تاريخيا ليس فقط بالنسبة إلى كاستيلوريزو، ولكن وأيضا لجزر بحر إيجه".

وتابع: "هذا التصور التركي، لا أساس له من الصحة وهناك عشرات القرارات للهيئات الدولية التي تدعم الموقف المعاكس".

وأقر البرلمان التركي أمس الخميس مذكرة التفاهم المبرمة مع ليبيا لتحديد مناطق النفوذ البحرية، ما أثار حفيظة اليونان.

المصدر: وكالات