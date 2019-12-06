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كوشنر يكثف دوره في التفاوض مع الصين

أخبار العالم

كوشنر يكثف دوره في التفاوض مع الصين
Reuters Jonathan Ernst
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أفادت وكالة "رويترز" بأن جاريد كوشنر، صهر وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أضاف دورا جديدا إلى قائمة مهامه الطويلة في البيت الأبيض، إذ كثف مشاركته في التفاوض مع الصين.

ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين على الموضوع قولهم، إن كوشنر الذي كان قد أسهم إسهاما حاسما في إبرام الاتفاقية التجارية الثلاثية الجديدة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) عام 2018، زاد في الأسبوعين الأخيرين من انخراطه الشخصي في المفاوضات التجارية مع الصين.

ولفت هؤلاء الأشخاص إلى إحراز بعض التقدم في المفاوضات، لكن دون التوصل إلى اتفاق بشأن مدى تراجع الولايات المتحدة عن تعريفاتها الجمركية المفروضة على بضائع صينية، وبشأن التزام بكين بزيادة مبيعات المنتجات الزراعية الأمريكية.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض تفعيل دور صهر ترامب في المفاوضات التجارية مع الصين في الآونة الأخيرة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن كوشنر كان منخرطا منذ البداية في هذه المباحثات، بالتنسيق مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين.

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وكشف المسؤول أن كوشنر التقى مؤخرا سفير بكين لدى واشنطن تسوي تيان كاي، ونقلت "رويترز" عن خبراء تجاريين قولهم إن كوشنر والسفير الصيني التقيا مرارا منذ تولي ترامب مقاليد الحكم وأقاما علاقات غير رسمية.

المصدر: رويترز

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