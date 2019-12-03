ترامب: ليس هناك موعد نهائي لاتفاق تجاري مع الصين وقد يكون بعد انتخابات 2020

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ليس لديه موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق تجارة مع الصين، وقد يكون من الأفضل الانتظار لما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2020.

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وقال ترامب للصحفيين في لندن خلال اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بالعاصمة البريطانية لندن: "ليس لدي موعد نهائي.. أفكر ببعض الطرق، وأرى أنه من الأفضل الانتظار مع الصين لما بعد الانتخابات".

وأضاف ترامب: "الصين تريد إبرام اتفاق الآن، وسنرى ما إذا كان سير الاتفاق صحيحا أم لا.. يجب أن يكون صحيحا".

وكانت الولايات المتحدة تخطط، منذ 15 أكتوبر، لفرض رسوم جمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار، ورفع نسبة هذه الرسوم من 25% الحالية حتى 30%. لكن واشنطن وبكين أبرمتا لاحقا اتفاقا مرحليا تخلت الولايات المتحدة بموجبه عن خطتها لرفع الرسوم، مقابل زيادة مبيعات السلع الزراعية الأمريكية للصين.

المصدر: وكالات