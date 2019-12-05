والد أحد ضحايا احتجاجات إيران يشكر نجل الشاه على مواساته

كتب منوتشهر بختياري والد الشاب بويا الذي قتل في الاحتجاجات الإيرانية، أن "ولي العهد الإيراني السابق اتصل به مواسيا إياه في مقتل نجله".

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وكتب بختياري على "إنستغرام": "مع الشكر والامتنان لنجل رضا شاه الذي واسانا وجعلنا نفخر باتصاله بنا وتضامنه معنا".

وفي معرض رده على سؤال يتعلق بـ"تأييد نجله بويا للملكية ورضا بهلوي شاه إيران السابق"، قال منوشهر، إن ابنه كان "يحترم جميع الأديان والمعتقدات، لكنه لم يكن ينتمي لأي حزب أو جماعة".

نظامی که با وعده مجانی کردن آب و برق بر سر کار آمد، نفت را برای حامیان غیرایرانی‌اش، و فقر و رنج را برای ایرانیان رایگان کرده است. تنها راه چاره، برانداختن این #فرقه_تبهکار ضدایرانی است. کافی‌ست به قدرت خودمان ایمان داشته باشیم.#قدرت_مردم#ایران_متحدpic.twitter.com/6fZWkQemu0 — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) 15 ноября 2019 г.

وكان رضا بهلوي، نجل شاه إيران ووالدته فرح ديبا بلهوي، قد انتقدا بشدة الحكومة الإيرانية على خلفية الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد، بسبب زيادة أسعار الوقود وسوء الأوضاع المعيشية.

سخنی با هم میهنان pic.twitter.com/jBbMXPjUF2 — FARAH PAHLAVI (@ShahbanouFarah) 18 ноября 2019 г.

ويواجه الإيرانيون ضغوطا اقتصادية منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

وتسببت سياسة فرض "الحد الأقصى من الضغط" التي تنتهجها واشنطن ضد إيران بآثار شديدة على عائدات النفط الإيرانية كما تسببت في ركود الاقتصاد وتخفيض قيمة العملة.

المصدر: RT