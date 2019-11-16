نجل وأرملة شاه إيران يوجهان رسالة قوية لطهران إثر الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد

انتقد رضا بهلوي، نجل شاه إيران ووالدته، فرح ديبا بلهوي، بشدة، النظام الإيراني على خلفية الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد، بسبب زيادة أسعار الوقود وسوء الأوضاع المعيشية.

وقال رضا بهلوي الذي أطاحت الثورة الإيرانية التي قادها الخميني بحكم والده في العام 1979، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، اليوم السبت، إن "النظام الذي وعد المواطنين بمجانية الماء والكهرباء أنفق النفط على مؤيديه من غير الإيرانيين، وجعل الفقر والمعاناة مجانا للإيرانيين".

وأضاف رضا بهلوي أن "الحل الوحيد هو إسقاط هذه الطائفة المعادية التي تعمل ضد إيران.. يكفي أن نكون مؤمنين بقوتنا لنفعل ذلك".

نظامی که با وعده مجانی کردن آب و برق بر سر کار آمد، نفت را برای حامیان غیرایرانی‌اش، و فقر و رنج را برای ایرانیان رایگان کرده است. تنها راه چاره، برانداختن این #فرقه_تبهکار ضدایرانی است. کافی‌ست به قدرت خودمان ایمان داشته باشیم.#قدرت_مردم#ایران_متحدpic.twitter.com/6fZWkQemu0 — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) 15 ноября 2019 г.

كما علقت فرح ديبا بهلوي، زوجة الشاه الراحل، محمد رضا بهلوي، على الاحتجاجات، قائلة: "من حق الإيرانيين الاحتجاج على القرارات العاصفة بأحوالهم المعيشية".

واندلعت احتجاجات في عدد من المدن الإيرانية، يوم الجمعة، تخللتها مواجهات مع الشرطة، وإحراق محطات وقود ومصارف، إثر زيادة الحكومة أسعار البنزين 3 أضعاف.

المصدر: وكالات + "تويتر"