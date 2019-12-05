بيلوسي تنعت ترامب بـ"الجبان".. والأخير يرد

نعتت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الرئيس دونالد ترامب بـ"الجبان"، وأشارت مع ذلك إلى أنها لا تكنّ الكراهية له.

وقالت بيلوسي خلال مؤتمر صحفي لها اليوم الخميس ردا على سؤال الصحفيين عن كراهيتها لترامب: "لا أكره أحدا. ربوني في عائلة كاثوليكية، ونحن لا نكره أحدا في العالم. وبالتالي لا تتهموني".

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وانتقدت بيلوسي سياسات ترامب في مختلف المجالات، واصفة إياه بـ"الجبان" لعدم اتخاذه أي خطوات لمحاربة العنف الناجم عن انتشار الأسلحة في الولايات المتحدة كما وصفته بـ"القاسي" بسبب سياساته تجاه المهاجرين، وانتقدت مواقفه تجاه تغير المناخ.

لكنها أشارت إلى أن تلك الأمور لا علاقة لها بالتحقيق في قضية عزل ترامب، مشيرة إلى أن ما يجري حاليا في مجلس النواب "متعلق بدستور الولايات المتحدة والحقائق التي تدل على خيانة الرئيس لقسمه".

Nancy Pelosi just had a nervous fit. She hates that we will soon have 182 great new judges and sooo much more. Stock Market and employment records. She says she “prays for the President.” I don’t believe her, not even close. Help the homeless in your district Nancy. USMCA? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 декабря 2019 г.

ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصريحات بيلوسي في تغريدة على "تويتر"، قائلا إنها أصيبت بـ "انهيار عصبي" واعتبر أنها بيلوسي تكره منجزات إدارته.

ويأتي ذلك بعد أن أمرت بيلوسي لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب بإعداد مواد ملف عزل ترامب، التي ستكون بمثابة الاتهام الرسمي له بممارسة الضغط على أوكرانيا للتحقيق مع منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن.

المصدر: RT، رويترز