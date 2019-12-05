قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إنها وجهت تعليمات للجنة القضائية بالمجلس من أجل صياغة مواد عزل الرئيس دونالد ترامب.

إقرأ المزيد

وأشارت بيلوسي في حديثها للصحفيين اليوم الخميس، إلى أن "أفعال الرئيس انتهكت الدستور بشكل خطير وأنه يسعى مرة أخرى لإفساد انتخابات الولايات المتحدة بما يصب في صالحه".

ولفتت إلى أن "الديمقراطية في الولايات المتحدة على المحك، وترامب لم يترك خيارا سوى التحرك ضده".

وأكدت بيلوسي أن الحقائق التي تدين ترامب لا جدل فيها، إذ "أساء استغلال سلطته من أجل مصلحته السياسية الخاصة على حساب أمننا القومي عندما امتنع عن تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا حتى إجراء إجراء كييف تحقيقا يطال منافسه السياسي جو بايدن".

المصدر: "رويترز"