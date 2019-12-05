هونغ كونغ.. اعتقال قوميين أوكرانيين شاركوا في الاحتجاجات

أعلنت شرطة هونغ كونغ، أنها اعتقلت قوميين أوكرانيين شاركوا في احتجاجات هونغ كونغ، وأشارت إلى وجود ما لا يقل عن 4 من الراديكاليين الأوكرانيين بين المخربين.

وأكدت شرطة هونغ كونغ، أن القوميين الأوكرانيين الذين شاركوا في أعمال الشغب في سينالون عقابهم وفقا للقانون.

وأشارت إلى أن 4 من المتطرفين، على الأقل من أوكرانيا، قاموا بنشر صور لهم على الشبكات الاجتماعية، وهم يشاركون في الاحتجاجات في هونغ كونغ.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد القوميون الأوكرانيون، أنهم نقلوا خبراتهم وساعدوا في ترتيب "ميدان صيني"، تيمنا بحركة "ميدان" كييف التي خلصت إلى الإطاحة بحكومة فيكتور يانوكوفيتش.

المصدر: قناة زفيزدا التلفزيونية