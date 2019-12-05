S7 الروسية بصدد نقل منصة صواريخها من لونغ بيتش الأمريكية إلى الشرق الروسي

قال مصدر في شركة S7 إنه سيتم نقل المنصة العائمة لإطلاق الصواريخ Sea Launch من منطقة لونغ بيتش الأمريكية إلى الشرق الأقصى الروسي، وذلك خلال عام 2020.

وذكر المصدر، أن وزارة الخارجية الأمريكية سمحت لشركة Sea Launch بنقل منصتها من الولايات المتحدة، بعد إزالة جميع أنظمة اتصالات التابعة لشركة "بوينغ"، ومعدات إطلاق صواريخ "زينيت" التابعة لشركة "يوجني" الأوكرانية من المنصة.

وتم بناء المنصة العائمة Sea Launch عام 1995، وخصصت لإطلاق صواريخ "زينيت" الأوكرانية.

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ولكن في عام 2014، توقفت أعمال التشييد وفي 2016 قامت شركة S7 بشراء المنصة مقابل 150 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تبدأ المنصة بإطلاق صواريخ "سويوز- 5" الروسية الجديدة.

المصدر: فيستي رو