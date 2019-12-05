بارجة أمريكية تصادر أجزاء صواريخ في خليج عمان

ذكر مسؤولون أمريكيون أن بارجة أمريكية صادرت أجزاء صواريخ يعتقد أنها تعود لإيران في خليج عمان، وذلك في وقت تضغط فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب على طهران للحد من أنشطتها الإقليمية.

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وقال المسؤولون، الذين تحدثوا يوم الأربعاء شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن مدمرة الصواريخ الموجهة "فورست شيرمان" احتجزت قاربا صغيرا الأسبوع الماضي قبل أن تعتليه مفرزة من خفر السواحل وتعثر على أجزاء الصواريخ.

وأضاف المسؤولون أن طاقم القارب الصغير نقل إلى خفر السواحل اليمني، وأن أجزاء الصواريخ في حيازة الولايات المتحدة حاليا.

وقال أحد المسؤولين إنه طبقا للمعلومات الأولية، فإن الأسلحة كانت متجهة للمقاتلين الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.

وخلال السنوات الأخيرة اعترضت سفن حربية أمريكية زوارق وصادرت أسلحة اعتبرتها إيرانية متجهة على الأرجح للمقاتلين الحوثيين. وقال المسؤول إن الاختلاف هذه المرة يتمثل في طبيعة الأجزاء.

وبموجب قرار للأمم المتحدة فإنه يحظر على طهران تقديم أو بيع أو نقل أسلحة خارج البلاد ما لم تحصل على موافقة من مجلس الأمن. ويحظر قرار منفصل للأمم المتحدة بشأن اليمن تقديم أسلحة لقادة الحوثيين.

المصدر: "رويترز"