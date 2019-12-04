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تركيا: سنبدأ استكشاف النفط والغاز في مناطق النفوذ التي يشملها الاتفاق التركي - الليبي في المتوسط

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تركيا: سنبدأ استكشاف النفط والغاز في مناطق النفوذ التي يشملها الاتفاق التركي - الليبي في المتوسط
Reuters /FW1F/Tim Heritage
سفينة تنقيب تركية شرق المتوسط
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أكد وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، أن بلاده ستبدأ عبر مؤسساتها "المرخص لها" في استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في مناطق النفوذ التي يشملها الاتفاق التركي-الليبي شرق المتوسط.

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ووقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، قبل أيام في مدينة اسطنبول، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، على مذكرتين تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.

وعلى خلفية هذا التحرك، أصدرت اليونان وقبرص ومصر بيانا مشتركا اعتبرت فيه أن توقيع مذكرتي التفاهم حول التعاون الأمني والمناطق البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية إجراء لا يترتب عليه "أي أثر قانوني".

المصدر: الأناضول + RT

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