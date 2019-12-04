نشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية صورا جديدة تظهر زعيم البلاد، كيم جونغ أون، على صهوة حصان أبيض، أثناء زيارته الرمزية الثانية خلال أقل من شهرين إلى جبل بايكدو المقدس.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الأربعاء صورا تظهر كيم برفقة زوجته والمسؤولين العسكريين المقربين منه، وهم يركبون أحصنة بيضاء خلال زيارتهم إلى الجبل المقدس، الذي رأى النور فيه، حسب الرواية الرسمية، والد كيم الزعيم الراحل كيم جونغ إيل.

AP Korean Central News Agency

AP Korean Central News Agency

ونقلت الوكالة الإخبارية الرسمية عن كيم جونغ أون دعوته الكوريين الشماليين إلى "العمل باستمرار بالتوافق مع الروح الهجومية لبايكدو"، متهما "الإمبرياليين والأعداء الطبقيين" بمحاولة تقويض "المواقع الإيديولوجية والثورية والطبقية" لحزب العمال الشيوعي الحاكم في البلاد.

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وجاءت هذه الزيارة في وقت توشك فيه على النهاية المهلة التي منحها الزعيم الكوري الشمالي إلى الإدارة الأمريكية لتقديم اقتراحات جديدة بغية إنقاذ المفاوضات النووية بين الدولتين، والتي وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب كيم رفع العقوبات عن بلاده.

المصدر: أسوشيتد برس