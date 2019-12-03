جرحى بانفجار قرب قصر الرئاسة في إندونيسيا

وقع اليوم الثلاثاء انفجار عند ساحة النصب التذكاري الوطني بالقرب من قصر الرئاسة في وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا، أدى إلى سقوط جرحى، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة "جاكرتا بوست" إن الانفجار وقع في تمام الساعة 7:05 بالتوقيت المحلي، مخلفا أضرارا في المكان.

من جهته قال قائد الشرطة بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا إن قنبلة دخان انفجرت عند ساحة النصب التذكاري الوطني بالقرب من قصر الرئاسة في وسط المدينة، مما تسبب في إصابة مسؤولين عسكريين اثنين على الأقل، مؤكدا أن الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، لم يكن في القصر وقت الانفجار.

المصدر: وكالات