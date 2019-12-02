قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، إن حلف الناتو لا يزال تحالفا رادعا وقابلا للاستمرارية، مشيرة إلى نية الوزارة المشاركة في المناورات التي سيجريها الحلف العام المقبل.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان وزارة الدفاع :"أنقرة تقوم بواجباتها على أكمل وجه في الدفاع عن القيم المشتركة التي تتقاسمها مع باقي حلفائها في الناتو .. لقد شاركنا في 23 مناورة للناتو من خلال ألفين و414 عسكريا، خلال عام 2019، ونخطط للمشاركة في المناورات التي ستجري العام المقبل. الناتو لا يزال تحالفا رادعا وقابلا للاستمرارية".

وفي ذات السياق قالت مصادر أمنية تركية: "نحن قوة رئيسية في الناتو ولا يمكن لأحد الجدال حول إسهاماتنا التي تجعلنا في الدائرة المركزية للحلف".

وكانت وكالة رويترز قد ذكرت مؤخرا، نقلا عن مصدر دبلوماسي تركي، أن تركيا ترفض دعم خطة البلطيق وبولندا، ما لم تحصل على مزيد من الدعم السياسي لمحاربتها وحدات حماية الشعب الكردية بشمال سوريا.

ونقلت الوكالة حينها عن هذا المصدر قوله إن أنقرة ستقاوم جهود شركائها في حلف شمال الأطلسي لإقناعها بدعم خطة دفاعية للحلف تخص دول البلطيق وبولندا، لحين تلبية مطالبها فيما يتعلق بخطة للدفاع عن تركيا.

المصدر: وكالات