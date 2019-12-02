مقتل 13 باكستانيا بينهم 8 أطفال في الأردن جراء حادث مأساوي

أعلنت السلطات الأردنية مقتل 13 باكستانيا، بينهم 8 أطفال، اليوم الاثنين، جراء حريق اندلع في بيت من صفيح داخل إحدى المزارع، وسط البلاد.

وقالت إدارة الدفاع المدني الأردني في بيان، إن البيت الذي شب فيه الحريق كانت تسكنه عائلتان من باكستان.

وأوضحت أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق فيما عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم للمستشفى، وكذلك إخلاء الوفيات من المكان.

هذا وقد تم تشكيل لجنة من قبل السلطات المختصة للتحقيق ومعرفة أسباب الحريق.

المصدر: وسائل إعلام أردنية