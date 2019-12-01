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فيديو مثير للحظة السيطرة على منفذ عملية لندن الإرهابية الأخيرة

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فيديو مثير للحظة السيطرة على منفذ عملية لندن الإرهابية الأخيرة
فيديو مثير للحظة السيطرة على منفذ عملية لندن الإرهابية
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أظهر مقطع فيديو لحظة السيطرة على منفذ الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة البريطانية لندن، يوم الجمعة الماضي، وأودى بحياة شخصين وأصاب 3 آخرين.

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ويظهر شريط الفيديو قيام 3 أشخاص بملاحقة المهاجم الإرهابي، عثمان خان (28) عاما، بعد طعنه مجموعة من الأشخاص، ثم قام اثنان منهما بتوجيه خرطومي مياه قوية لمكافحة الحرائق نحوه، فيما عمد الثالث إلى طرحه أرضا للسيطرة عليه، قبل قدوم الشرطة.

ووصفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، هؤلاء الأشخاص بـ"الأبطال" بعد أن تمكنوا من إيقاف المعتدي عند حده.

وهاجم خان بسكين عددا من المارة في لندن وقتل شخصين وجرح ثلاثة آخرين، وتمكنت الشرطة البريطانية من قتله في وقت لاحق بالرصاص. وتبين أنه كان يرتدي سترة ناسفة زائفة.

المصدر: ديلي ميل

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