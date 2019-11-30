"داعش" يعلن مسؤوليته عن الهجوم في جسر لندن

أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن عملية الطعن التي نفذت، يوم الجمعة الماضي، في جسر لندن، وأودت بحياة 3 أشخاص بينهم المهاجم.

وقال التنظيم، المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، في بيان أصدره، اليوم السبت، إن الهجوم في جسر لندن نفذ على يد أحد مقاتليه استجابة لنداء استهداف رعايا دول التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة.

وأكدت الشرطة البريطانية، الجمعة الماضي، تصفية رجل نفذ عملية طعن في جسر لندن، قائلة إن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين متأثرين بجروحهما جراء الحادث إضافة إلى إصابة 3 آخرين.

وصنفت الشرطة الهجوم كإرهابي، لكنها قالت إنها لا تزال تنظر في جميع الاحتمالات الخاصة بدوافع المنفذ، الذي كان يرتدي حزاما ناسفا وهميا وتم التصدي له في البداية من قبل مواطنين عاديين تواجدوا في الموقع.

وعلى خلفية هذا الهجوم تقدم رئيس الوزراء البريطاني، الذي زار السبت موقع الحادث، بمبادرة تنص على إلغاء إمكانية الإفراج المبكر عن المدانين بقضايا الإرهاب.

المصدر: وكالات