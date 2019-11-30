جونسون يتفقد مسرح عملية الطعن في لندن (صور)
زار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم السبت، مكان عملية الطعن على جسر لندن، والتي أدت إلى وفاة شخصين متأثرين بجروحهما، إضافة إلى مقتل المهاجم نفسه.
ورافق جونسون كل من وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، ومفتش شرطة العاصمة البريطانية، يان دايسون.
يذكر أن منفذ عملية الطعن هو عثمان خان (28 سنة)، وقد جرى اعتقاله عام 2012 بسبب "نشاطات إرهابية"، وحكم عليه بالسجن 8 أعوام، لكن تم الإفراج عنه العام الماضي.
وكان جونسون أكد عقب الحادث على ضرورة فرض تطبيق الأحكام المرتبطة بالإرهاب وعدم السماح بالخروج المبكر من السجن للمجرمين الذين يتسمون بالخطورة.
وأعلنت الشرطة البريطانية في بيان، رفعها حالة الإنذار والاستنفار في البلاد، ونشرت وحداتها في شوارع المدن الكبرى تحسبا لاعتداءات إرهابية أخرى وتفاديا لها.
المصدر: "روتيرز" + RT