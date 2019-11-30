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جونسون يتفقد مسرح عملية الطعن في لندن (صور)

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جونسون يتفقد مسرح عملية الطعن في لندن (صور)
Reuters THO/DEG
بوريس جونسون يتفقد مسرح جريمة الطعن
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زار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم السبت، مكان عملية الطعن على جسر لندن، والتي أدت إلى وفاة شخصين متأثرين بجروحهما، إضافة إلى مقتل المهاجم نفسه.

ورافق جونسون كل من وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، ومفتش شرطة العاصمة البريطانية، يان دايسون.

جونسون يتفقد مسرح عملية الطعن في لندن (صور)
Reuters
بوريس جونسون يتفقد مسرح جريمة الطعن

يذكر أن منفذ عملية الطعن هو عثمان خان (28 سنة)، وقد جرى اعتقاله عام 2012 بسبب "نشاطات إرهابية"، وحكم عليه بالسجن 8 أعوام، لكن تم الإفراج عنه العام الماضي.

جونسون يتفقد مسرح عملية الطعن في لندن (صور)
Reuters
بوريس جونسون يتفقد مسرح جريمة الطعن

وكان جونسون أكد عقب الحادث على ضرورة فرض تطبيق الأحكام المرتبطة بالإرهاب وعدم السماح بالخروج المبكر من السجن للمجرمين الذين يتسمون بالخطورة.

جونسون يتفقد مسرح عملية الطعن في لندن (صور)
Reuters
بوريس جونسون يتفقد مسرح جريمة الطعن

وأعلنت الشرطة البريطانية في بيان، رفعها حالة الإنذار والاستنفار في البلاد، ونشرت وحداتها في شوارع المدن الكبرى تحسبا لاعتداءات إرهابية أخرى وتفاديا لها.

المصدر: "روتيرز" + RT

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