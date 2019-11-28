وسائل إعلام: كوريا الشمالية تجرب منصة لإطلاق صواريخ من عيار ضخم

أجرت كوريا الشمالية تجربة منصة لإطلاق صواريخ من عيار كبير جدا، حسبما أوردت صحيفة "نودون سينمون" الرسمية، اليوم الخميس.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، الذي أشرف شخصيا على عملية إطلاق الصواريخ، أعرب "عن ارتياحه الكبير" لنتائج التجربة.

وأضافت أن "التجارب النارية للمنظومة الصاروخية أكدت تفوقها وإمكانية الاعتماد عليها".

وسابقا اليوم الخميس، أعلنت كوريا الجنوبية عن إطلاق جارتها الشمالية قذيفتين مجهولتين باتجاه بحر الشرق، وسط جمود في المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي، في بيان، أن القذيفتين أطلقتا من منطقة يونبو الواقعة في محافظة هامغيونغ الجنوبية شرقي كوريا الشمالية، وسقطتا في البحر قبالة السواحل الشمالية للبلاد.

المصدر: تاس