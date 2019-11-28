قذيفتان مجهولتان من كوريا الشمالية تثيران الرعب لدى الجيران

أعلنت كوريا الجنوبية عن إطلاق جارتها الشمالية، اليوم الخميس، قذيفتين مجهولتي الهوية باتجاه بحر الشرق، وسط جمود في المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي في بيان لها أن القذيفتين أطلقتا من منطقة يونبو الواقعة في محافظة هامغيونغ الجنوبية شرقي كوريا الشمالية، وسقطت في البحر قبالة السواحل الشمالية للبلاد.

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وأكد البيان أن الجيش الكوري الجنوبي يتابع الوضع تحسبا لعمليات إطلاق جديدة، ويجري تحليلا دقيقا للقذيفة.

ويعد ذلك الإطلاق الـ13 الذي نفذته كوريا الشمالية منذ مطلع العام الجاري، ويأتي بعد 28 يوما من إطلاق بيونغ يانغ قذيفتين من راجمات صواريخ باتجاه بحر الشرق.

ولا يزال التوتر قائما في شبه الجزيرة الكورية، على خلفية وصول المفاوضات بشأن نزع السلاح النووي بين بيونغ يانغ وواشنطن إلى طريق مسدود، وتعليق كوريا الشمالية بالكامل تقريبا تعاونها مع جارتها الجنوبية.

المصدر: يونهاب