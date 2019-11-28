أعلنت وزيرة الخارجية في حكومة بوليفيا المؤقتة، كارين لونغاريك، أن بوليفيا ستستأنف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، التي قطعها الرئيس السابق إيفو موراليس.

وقالت لونغاريك خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الخميس: "نعتزم استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل".

وأضافت أن العلاقات ستستأنف "على أساس احترام سيادة الدولتين وستكون صادقة وستهدف إلى تعاون متبادل المنفعة".

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وكانت وسائل إعلام في بوليفيا قد تناقلت نسخة للرسالة التي وجهتها بوليفيا إلى إسرائيل، يوم 15 نوفمبر، والتي اقترحت فيها رسميا استئناف العلاقات الدبلوماسية.

يذكر أن الرئيس البوليفي السابق، إيفو موراليس، أعلن عن قطع العلاقات مع إسرائيل في عام 2009 ردا على العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. ووصف موراليس إسرائيل آنذاك بأنها "دولة إرهابية" وفسخ اتفاقيات الهجرة معها، بالإضافة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية.

المصدر: نوفوستي