قال سيرغي ناريشكين، مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي اليوم السبت، إن الولايات المتحدة متورطة بالأزمة السياسية في بوليفيا.

وردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن الحديث عن تورط الولايات المتحدة في الأزمة البوليفية، أكد رئيس الاستخبارات الروسي: "أجل إنها تشارك".

وأعرب عن قناعته، بأنه لن يتم قريبا، حل الوضع في بوليفيا، وقال: "سيستمر الوضع متأرجحا هناك لمدة طويلة".

وأشار مدير جهاز الاستخبارات الخارجية، إلى أن الأمريكيين احتاجوا لأزمة، لكي يتمكنوا من حرف بوليفيا عن توجهها السياسي.

إقرأ المزيد

يشار إلى أنه في 20 أكتوبر الماضي، فاز إيفو موراليس بولاية رئاسية رابعة في بوليفيا، ورفضت المعارضة ذلك، واتهمت السلطات بتزوير الانتخابات.

وفي الأسبوع الماضي أعلن موراليس، استقالته بعد موجة عارمة من الاحتجاجات والمظاهرات. وتولت منصب الرئاسة بشكل مؤقت جانين أنييز.

المصدر: نوفوستي