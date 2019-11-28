زيارة مفاجئة لترامب إلى أفغانستان

زار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أفغانستان بشكل مفاجئ، حيث أجرى لقاء مع رئيسها، أشرف غني، وأكد أن الولايات المتحدة تخفض تدريجيا عدد قواتها في البلاد.

وهبطت طائرة الرئيس الأمريكي، مساء الخميس، في قاعدة باغرام العسكرية الجوية، وكان على متنها كل من السيدة الأولى، ميلانيا ترامب، ومستشار الأمن القومي لبلاده، روبيرت أو براين، ومجموعة صغيرة من مساعدي سيد البيت الأبيض وعناصر جهاز الخدمة السرية والصحفيين، وذلك في أول زيارة له إلى أفغانستان منذ توليه الرئاسة عام 2017.

وأجرى ترامب في باغرام محادثات مع الرئيس الأفغاني، بحثا خلالها مسألة التوصل إلى اتفاق مع حركة "طالبان" بشأن إعلان وقف إطلاق النار في البلاد.

كما التقى ترامب العسكريين الأمريكيين الذين يخدمون في قاعدة باغرام، حيث قام بتوزيع أطعمة عيد الشكر عليهم.

وأكد ترامب، في كلمة ألقاها من القاعدة العسكرية، أن الولايات المتحدة تواصل المفاوضات مع حركة "طالبان"، التي قال إنها "تريد التوصل إلى صفقة" حول وقف إطلاق النار.

وأوضح: "نجري لقاءات معهم ونقول لهم إنه يجب إعلان وقف إطلاق نار، وهم لم يرغبوا في القيام بذلك لكنهم يريدون الآن، برأيي، التوصل إليه. أعتقد أن ذلك سيعمل".

كما شدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة تخفض "تدريجيا" عدد قواتها المنتشرة في أفغانستان.

وهذه الزيارة هي الأولى لرئيس أمريكي إلى أفغانستان منذ العام 2014، حينما زار هذه البلاد سلف ترامب، باراك أوباما.

المصدر: وكالات