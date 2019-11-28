ماكرون يرد على اقتراح بوتين ويؤكد استعداده للحوار حول وقف نشر الصواريخ

أكد الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رد على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير، بوتين حول وقف نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن رد الرئيس الفرنسي لا يحمل طابعا تفصيليا، لكنه يؤكد تفهم باريس لقلق موسكو، واستعدادها للحوار حول هذا الشأن.

وكان الرئيس الروسي قد اقترح في وقت سابق على الدول الأوروبية وقف نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا ومناطق أخرى.

وقد أرسل اقتراحه إلى الدول الرئيسية في أوروبا وآسيا وإلى مختلف المنظمات الدولية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في وقت سابق إن رد فعل الناتو على هذا الاقتراح كان مخيبا للآمال، مشيرا إلى أن حلف شمال الأطلسي قال إن الاقتراح الروسي "ليس له مصداقية لأنه يتجاهل الواقع على الأرض".

المصدر: نوفوستي