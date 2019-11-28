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تركيا ترحل 11 داعشيا فرنسيا أوائل ديسمبر المقبل

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تركيا ترحل 11 داعشيا فرنسيا أوائل ديسمبر المقبل
Reuters
وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو
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أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الخميس، أن 11 مسلحا من أصل فرنسي، من تنظيم "داعش" الإرهابي سيتم ترحيلهم قريبا من تركيا إلى فرنسا.

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وقال صويلو في تصريحات صحفية: "إننا سنرحل أحد عشر مواطنا فرنسيا، من مقاتلي داعش، إلى فرنسا في أوائل ديسمبر المقبل"​​​.

وكانت الداخلية التركية أعلنت عن ترحيل ثمانية من مسلحي "داعش"، الذين تم اعتقالهم من قبل الجيش التركي، وذلك إلى ألمانيا والمملكة المتحدة .

واعتقلت سلطات الأمن التركية، خلال الفترة الأخيرة، أعدادا كبيرة من عناصر تنظيم "داعش" ممن يحملون جنسيات دول أوروبية، وذلك خلال عملية "نبع السلام" التي قامت بها القوات التركية الشهر الماضي ضد القوات الكردية في مناطق بشمال شرقي سوريا.

وتقوم بعض الدول الأوروبية بإسقاط الجنسية عن مواطنيها المنضمين لداعش، لمنعهم من العودة إلى أوروبا، وترى أن الحل الأفضل هو أن يبقوا في سجون الدول التي اعتقلتهم.

المصدر: وكالات 

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