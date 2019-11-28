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مسؤول إيراني: هؤلاء من هتكوا حرمة كربلاء والنجف!

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مسؤول إيراني: هؤلاء من هتكوا حرمة كربلاء والنجف!
Reuters
مستشار رئيس البرلمان الإيراني أمير عبد اللهيان
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اتهم المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل باستهداف سيادة العراق واستقلاله، وهتك حرمة كربلاء والنجف.

وقال عبد اللهيان في تغريدة إن "الثالوث الصهيو- أمريكي- السعودي یستهدف اليوم سلطة الشعب والسيادة والاستقلال العراقي".

وأوضح أن تنظيم "داعش" دخل إلى العراق متنكرا بزي الشعب العراقي، و بدعم كامل من السفارة الأمريكية والسعودية.

وأضاف عبد اللهيان: "لا شك في أن كيد أعداء العراق سيعود إليهم، كما يرتد السحر على الساحر".

وتأتي هذه التصريحات بعد احتجاج إيراني رسمي على تعرض قنصليتها في مدينة النجف بوسط العراق إلى هجوم من طرف المحتجين العراقيين.

المصدر: وكالات

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