أبلغت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير العراقي لدى طهران، رسميا احتجاجها الشديد على الهجوم الذي تعرضت له القنصلية الإيرانية في مدينة النجف بوسط العراق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الخميس: "ندعو الحكومة العراقية إلى التعامل بمسؤولية وحسم وبشكل مؤثر مع المتسببين بالهجوم على القنصلية الإيرانية في النجف الأشرف وتخريبها".

وأعرب موسوي عن إدانة طهران للهجوم على القنصلية، داعيا الحكومة العراقية "للقيام بمسؤولياتها وواجباتها في حماية الدبلوماسيين الإيرانيين والأماكن الدبلوماسية الإيرانية في العراق".

هذا وكانت وزارة الخارجية العراقية قد دانت، في وقت سابق، "الاعتداء" على القنصلية الإيرانية في مدينة النجف وسط العراق، من قبل محتجين، أمس الأربعاء.

المصدر: RT